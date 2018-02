Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem około godziny 19:00. Osobowy volkswagen wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Zginęły 4 osoby – wszyscy, którzy jechali samochodem. Na pytania o przyczyny i przebieg odpowie prowadzone śledztwo. Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego – tak, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

W Chmielowicach – jednej z podmiejskich dzielnic Opola, niewielka droga krzyżuje się z przejazdem kolejowy. Właśnie tam, we wtorek 27 lutego około godziny 19:00, miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Zginęły 4 osoby – wszyscy, którzy jechali osobowym samochodem.

Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci volkswagen jechał z centrum Opola. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowy przy ul. Lipowej, wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Samochodem podróżowało 4 obywateli Ukrainy – mężczyzna i 3 pasażerki, w wieku od 19 do 55 lat. W wyniku zderzenia z szynobusem, wszyscy zginęli na miejscu. W pociągu relacji Nysa – Opole było kilka osób. Na szczęście zarówno im, jak i maszynistom nic się nie stało – mogli bezpiecznie wrócić do domów. Teraz policyjni biegli z zakresu wypadków komunikacyjnych odtwarzają cały przebieg zdarzenia jak i wszystkie jego okoliczność.

Choć przejazdu kolejowego nie zabezpieczały szlabany, to był on prawidłowo oznakowany. Tory nie były również zasłonięte żadną roślinnością. Dlatego po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Znak "STOP" ustawiony przed przejazdem kolejowym oznacza bezwzględną konieczność zatrzymania samochodu. Dopiero wówczas, gdy upewnimy się, że nic nie nadjeżdża, możemy jechać dalej.

Pamiętajmy również, że droga hamowania pociągu jest znacznie dłuższa niż samochodu. Maszynista nie jest w stanie zatrzymać go przed skrzyżowaniem z drogą. Gdy dojdzie do zderzenia, osoby pozostające w samochodzie są bez szans.

Wskazówki i fakty dotyczące bezpieczeństwa:

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza lokomotywa w samochód jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Wszyscy wiemy, co dzieje się z aluminiową puszką uderzoną przez samochód.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.

5. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

6. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

7. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

10. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.



(KWP w Opolu / kp)