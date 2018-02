Z wizytą u uratowanego chłopca Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzisiaj policjanci z sędziszowskiego komisariatu odwiedzili w szpitalu chłopca, którego uratowali w poniedziałkowe popołudnie. Nie tylko życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia, ale także w rozmowie z nim, przekazali jak być bezpiecznym podczas zimowych zabaw.

Dzisiaj policjanci z Sędziszowa w trosce o zdrowie 10-lataka byli u niego z wizytą w jednym z kieleckich szpitali. Funkcjonariusze nie tylko dopytywali o jego stan zdrowia oraz samopoczucie, ale także ku przestrodze wspominali poniedziałkowe wydarzenie. Na szczęście zdrowiu chłopca po tej sytuacji nic nie zagraża i przywitał st. sierż. Adriana Lisa oraz st. post. Dariusza Jałochę uśmiechem. W rozmowie z policjantami przyznał, że więcej nie będzie tak narażał swojego życia i z większą ostrożnością będzie podchodził do zimowych zabaw. Zaznaczył, że już wie, iż nie wolno bawić się na zamarzniętym stawie, bo dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, jak jest to niebezpieczne. Aby 10-latek zapamiętał wszystkie rady, funkcjonariusze wręczyli mu maskotkę świętokrzyskiej policji - Koziołka „Spoko”. Ma on przypominać chłopcu o właściwym zachowaniu również w chwilach beztroskiej zabawy.

Przypomnijmy, do całej sytuacji doszło w poniedziałkowe popołudnie. Funkcjonariusze z sędziszowskiego komisariatu uratowali życie chłopca, pod którym załamał się lód i wpadł do wody. Policjanci bez wahania przystąpili do działania i wyciągnęli 10-latka ze zbiornika wodnego, udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali w ręce lekarzy. Szybkie i profesjonalne działanie policjantów z Komisariatu Policji w Sędziszowie pozwoliło na uratowanie życia 10 -letniego chłopca.

