Policja i KAS skuteczne w zwalczaniu nielegalnego hazardu Data publikacji 28.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zatrzymane 54 automaty do gier, 16 kontroli punktów gier hazardowych to wyniki wspólnych działań wschowskich policjantów i lubuskich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzone od 2016 roku działania prowadzone były na terenie powiatu wschowskiego i nastawione były na przeciwdziałanie nielegalnych gier hazardowych.

We wtorek (27 lutego) wschowscy policjanci wspólnie z lubuskimi funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej doprowadzili do zabezpieczenia na terenie Wschowy czterech nielegalnych automatów do gier hazardowych. Takie działania, podejmowane cyklicznie, były wymierzone w przestępczy proceder opierający się na czerpaniu korzyści majątkowych z niezgodnego z prawem hazardu. W roku 2016 skontrolowano 14 takich punktów i lokali, zabezpieczając jednocześnie 46 nielegalnych automatów do gier. W ubiegłym roku kolejne 4 automaty opuściły teren naszego powiatu w trakcie wizyty w jednej ze wschowskich „jaskiń hazardu.” Powtórzone wtorkowego popołudnia (27 lutego) wspólne działania pozwoliły na zabezpieczenie kolejnych, już ostatnich 4 maszyn w których zainstalowane były gry o charakterze losowym. Przeprowadzone na miejscu eksperymenty procesowe potwierdziły fakt, że były to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych i stanowiły niezbity dowód w prowadzonych postępowaniach.

Obowiązujące przepisy Ustawy o grach hazardowych przewidują wysokie kary pieniężne za nielegalne użytkowanie lub posiadanie takiego urządzenia. Od kwietnia 2017 roku wysokość kary pieniężnej wzrosła od 12 tys. zł do 100 tys. złotych od jednego automatu.

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa