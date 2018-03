Wrocławski policjant ranny podczas akcji zatrzymania przestępców wraca do zdrowia Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjant Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu, ranny podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców, został objęty kompleksową pomocą medyczną i psychologiczną. Trafił do jednego z najnowocześniejszych wrocławskich szpitali, gdzie zajęli się nim wybitni specjaliści. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zdecydowali się na rzadki zabieg rekonstrukcji uszkodzonego nerwu, który jest pierwszym tego typu zabiegiem w Europie. Wcześniej, w związku z wszechstronną pomocą ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, związaną z leczeniem i rehabilitacją, zagwarantowano środki finansowe na zabiegi medyczne i dalszą rehabilitację umożliwiającą powrót do sprawności.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, poświęcona pomocy medycznej, w tym pierwszemu w Europie zabiegowi rekonstrukcji uszkodzonego nerwu. Zabieg wykonali lekarze z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, by pomóc w powrocie do pełnej sprawności funkcjonariuszowi Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu, rannemu podczas policyjnej akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

W konferencji udział wzięli dyrektor szpitala Piotr Pobrotyn, wybitni specjaliści w dziedzinie chirurgii urazowej - prof. Jerzy Gosk, dr Jacek Martynkiewicz, dr Adam Domanasiewicz, lek. Szynom Monasterski i medycyny transplantacyjnej – dr hab. Dorota Kamińska, a także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński i Dowódca SPAP KWP we Wrocławiu podinsp. Wojciech Żmija.

Lekarze zdecydowali się u naszego kolegi na rzadki zabieg rekonstrukcji uszkodzonego nerwu kulszowego z użyciem nerwów pobranych od zmarłego dawcy. Obecnie, po udanym zabiegu, policjant wraca do zdrowia. W dalszym ciągu jest pod stałą opieka lekarzy z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki. Funkcjonariusza czeka jeszcze intensywna i długotrwała rehabilitacja. Zabieg przeprowadzony przez zespół wrocławskich lekarzy, to dwudziesty taki zabieg na świecie, pierwszy nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Zapewniono również funkcjonariuszowi możliwość skorzystania z transportu na rehabilitację i zabiegi medyczne. Policjant otrzymał też zapomogi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od Komendanta Głównego Policji oraz od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

