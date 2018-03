Policjanci uratowali życie mężczyźnie Data publikacji 01.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj rano policjanci patrolu ze skoczowskiego komisariatu zauważyli nieprawidłowo zatrzymany samochód. W środku za kierownicą siedział nieprzytomny mężczyzna. Dzięki szybko udzielonej pomocy uratowali mu życie.

Wczoraj po 9.00 skoczowscy policjanci na ul. Morcinka zauważyli stojący na drodze samochód, który utrudniał ruch. Pojazd stał na środku drogi, miał włączony silnik, a wokół pojazdu biegała zaniepokojona kobieta, która widząc policjantów, natychmiast zwróciła się do nich o pomoc. Jak się okazało, wewnątrz auta za kierownicą siedział nieprzytomny mężczyzna. Mężczyzna nie reagował na żadne bodźce i miał wyraźne problemy z oddychaniem. Policjanci natychmiast wyciągnęli 71-latka z samochodu, udrożnili drogi oddechowe i kontrolowali czynności życiowe aż do przyjazdu ratowników pogotowia. Poszkodowany był nadal nieprzytomny, ale już bez przeszkód oddychał. Ratownicy medyczni nieprzytomnemu mężczyźnie udzielili dalszej pomocy. 71-latek odzyskał później przytomność i po badaniach został zwolniony do domu. Tylko dzięki braku obojętności ze strony kobiety oraz szybkiej reakcji policjantów ze Skoczowa nie doszło do tragedii.

(KWP w Katowicach / kp)