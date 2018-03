Policjantka z Piekar Śląskich z tytułem „Osobowość Roku 2017” Data publikacji 01.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczysta gala z okazji wyróżnienia laureatów plebiscytu Dziennika Zachodniego – Osobowość Roku 2017. Wśród zaproszonych gości znalazła się policjantka z Piekar Śląskich, która zdobyła największą ilość głosów w swojej kategorii. St. sierż. Aleksandra Zydyk została doceniona przez mieszkańców za zorganizowanie wakacyjnej akcji społecznej z finałową imprezą pod Kopcem Wyzwolenia.

St. sierż. Aleksandra Zydyk służbę w piekarskiej jednostce pełni od 6 lat. Aktualnie wykonuje obowiązki na stanowisku profilaktyka do spraw społecznych. Policjantka ściśle współpracuje z wieloma miejscowymi instytucjami.

Jej zaangażowanie zostało docenione przez mieszkańców Piekar, którzy w głosowaniu na „Osobowość Roku 2017”, nie pozostawili złudzeń pozostałym nominowanym. Policjantka otrzymała kilkaset głosów, biorąc udział w plebiscycie w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

Jak mówił sama wyróżniona - „Jest to dla mnie niezwykle miłe i budujące, że zostałam wyróżniona w plebiscycie, w którym głosy oddają przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. To dla tych ludzi organizuje wydarzenia, które łączą dobrą zabawę z profilaktyką. Jest to jednak także zasługa moich współpracowników, którym serdecznie dziękuje za pomoc w realizacji codziennych zadań. Moja obecność na gali pokazuje, że droga, którą podążamy, jest właściwa.”

Przypominamy, że policjantka, wspólnie z fundacją „Możesz Lepiej”, piekarskim oddziałem WOPR-u oraz Urzędem Miasta w Piekarach Śląskich, organizuje również w tym roku akcję profilaktyczną, o której można przeczytać TUTAJ.

(KWP w Katowicach / mw)