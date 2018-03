Policyjny pies wytropił 1600 porcji amfetaminy Data publikacji 02.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Bytomscy stróże prawa przejęli prawie 1600 porcji narkotyków i zatrzymali 26-latka, który amfetaminę ukrywał w skrytce na strychu przy ul. Smolenia. W odnalezieniu narkotyków pomagał specjalnie szkolony pies z katowickiej komendy. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

Kryminalni z bytomskiej komendy, prowadząc działania przeciwko przestępczości narkotykowej, zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który na strychu w Bytomiu przy ulicy Smolenia, w specjalnie przygotowanej skrytce, ukrywał amfetaminę.

Policjantom pomagał specjalnie szkolony w wykrywaniu narkotyków pies z katowickiej komendy miejskiej, który wytropił zakazane substancje. Stróże prawa przejęli amfetaminę, z której można było przygotować 1600 porcji dilerskich. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał zarzut. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mg)