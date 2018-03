Dwa dni i 36 kg narkotyków warte 2 mln zł zdjęte z rynku Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ciągu dwóch dni zatrzymali łącznie trzy osoby, które trudniły się narkotykowym procederem. W sumie zabezpieczono około 36 kg narkotyków, których wartość szacuje się na ok. 2 mln zł.

Praca policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach niejednokrotnie pozwala na ustalanie i zatrzymywanie osób, które produkują, wprowadzają, czy posiadają zakazane substancje. Dzięki ich działaniu z rynku zdejmowane jest dziesiątki kilogramów narkotyków. Nie inaczej było też w ciągu kilku ostatnich dni.

Do pierwszej sytuacji doszło 1 marca, chociaż praca funkcjonariuszy w tej sprawie rozpoczęła się już wcześniej. Wtedy to policjanci sprawdzili swoje przypuszczenia co do mężczyzn, którzy mogą trudnić się narkotykowym procederem. Przed godziną 19 sprawdzili swoje przypuszczenia. Zapukali do drzwi 66-letniego mieszkańca Starachowic. Bardzo szybko okazało się, że ma on w swoim mieszkaniu narkotyki. W jego domu oraz w garażu policjanci znaleźli różnego rodzaju zakazane substancje. Zabezpieczono prawie 13 kg marihuany, 10 litrów płynnej amfetaminy, z której można uzyskać około 14 kg amfetaminy w proszku oraz prawie 19 tysięcy sztuk tabletek MDMA, potocznie zwanych extazy. Policjanci podczas wykonywania czynności zatrzymali również drugiego mężczyznę, który najprawdopodobniej ma związek z tym przestępczym procederem. Był to 36-letni mieszkaniec Starachowic. Obaj zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Kielcach gdzie usłyszeli zarzuty udziału w obrocie zakazanymi prawem środkami i zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Teraz odpowiedzą przed sądem za swoje zachowanie. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Kolejny dzień pracy policjantów zwalczających przestępczość narkotykową, przyniósł kolejne zatrzymanie. W Piątek przed godziną 14 sprawdzili swoje podejrzenia co do 30-latka ze Starachowic. Również i te przypuszczenia okazały się trafne. W wynajmowanym przez 30-latka domu policjanci ujawnili i zabezpieczyli, jak wynika ze wstępnych badań, 1,8 kg suszu mariuhuany, prawie 1 300 sztuk tabletek MDMA, potocznie zwanych extazy oraz blisko 0,5 kg tej samej substancji w postaci krystalicznej, a także 57 gramów prawdopodobnie amfetaminy. 30-latek został zatrzymany. Podejrzany w Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzja Sądu Rejonowego w Starachowicach został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, a grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

Zabezpieczone narkotyki #1

Zabezpieczone narkotyki #2

Zabezpieczone narkotyki #3



Zabezpieczone narkotyki #4

Zabezpieczone narkotyki #5

Zabezpieczone narkotyki #6



Zabezpieczone narkotyki #7

Zabezpieczone narkotyki #8

Zabezpieczone narkotyki #9