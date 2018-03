Policjanci z katowickiego oddziału prewencji odnaleźli zaginioną 10-latkę Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się trwające od wczoraj poszukiwania 10-latki z Katowic. Zaginięcie zgłosił opiekun dziewczynki, gdy ta nie wróciła ze szkoły. Poszukiwania prowadzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wraz z mundurowymi z katowickich komisariatów. Dodatkowo alarmowo wezwani zostali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz przewodnik z psem tropiącym. Dziewczynka została odnaleziona dzisiaj rano w dzielnicy Brynów.

Wczoraj oficer dyżurny przyjął zawiadomienie dotyczące zaginięcia 10-latki z Katowic. O zaginięciu policję powiadomiła opiekunka prawna dziewczynki. Policjanci szybko ustalili, że 10-latka wyszła rano z domu do szkoły, gdzie dotarła i przebywała do zakończenia zajęć lekcyjnych. Ostatni raz widziana była po godzinie 18.00, gdy wysiadała z jednego z katowickich autobusów. Z uwagi na panujące niskie temperatury, do poszukiwań zaangażowano wszystkie siły policyjne, w tym policjanci oddziału prewencji z Katowic. Po całonocnych poszukiwaniach katowiccy policjanci trafili na trop zaginionej w jednym ze sklepów, w dzielnicy Brynów. Ekspedientka sklepu rozpoznała dziewczynkę na okazanym jej zdjęciu. Policjanci ustalili, że 10-latka chwilę wcześniej robiła w sklepie zakupy w towarzystwie starszej pani – stałej klientki sklepu. Mundurowi pojechali do mieszkania kobiety, gdzie odnaleźli zaginioną 10-latkę. Jak się okazało, dziewczynka po kilku godzinach spędzonych w centrum miasta, przyjechała na osiedle, na którym kiedyś mieszkała. Tam też spotkała dobrze znaną sąsiadkę, która wcześniej niejednokrotnie doraźnie opiekowała się dziewczynką. 10-latka noc spędziła w mieszkaniu starszej kobiety, a rano chciała pójść do szkoły na zajęcia. Zaprzyjaźniona starsza pani nie miała pojęcia o poszukiwaniach, ponieważ wcześniej zdarzało jej się zajmować dzieckiem. Ostatecznie, 10-latka cała i zdrowa wróciła do domu.