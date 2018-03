Dzielnicowi niosą pomoc Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Służą radą i pomocą, troszczą się o swoich mieszkańców, wspierają w rozwiązywaniu problemów – mowa o dzielnicowych, którzy każdego dnia gotowi są służyć potrzebującym. Szczególnie teraz, podczas zimy, częściej niż zwykle pojawiają się u osób samotnie mieszkających, schorowanych, czy znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej.

„Dzięki dzielnicowemu moje życie się zmieniło” – podkreśla 89-letnia mieszkanka powiatu brzeskiego, która skierowała do Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku słowa podziękowania za wsparcie, którego udzielił jej st.asp. Bogusław Biernat. Jak sama powtarza jej los odmienił się, kiedy po raz pierwszy spotkała się ze swoim dzielnicowym. Policjant dostarczył jej urzędowe pismo i widząc bezradność kobiety wziął sprawy w swoje ręce. Korespondując z urzędem i informując o stanie zdrowia 89-latki rozwiązał problem. Na tym jednak nie poprzestał. Rozmawiając z seniorką dowiedział się, że kobieta mieszka sama i nie ma bliższej rodziny a codzienne obowiązki z dnia na dzień sprawiają jej coraz większe trudności. Przyznała, że może liczyć na pomoc sąsiadów, ale nie chce być dla nich balastem. Dzielnicowy od razu zwrócił się do pracowników socjalnych alarmując o sytuacji starszej kobiety, dzięki czemu udało się zapewnić jej codzienną opiekę i pomoc. Seniorka nie kryła wdzięczności i choć przy kolejnym spotkaniu nie rozpoznała swojego dzielnicowego to wielokrotnie powtarzała, że wsparcie, które otrzymała to jego zasługa.

Na terenie powiatu brzeskiego nie brakuje osób, które z uwagi na wiek, stan zdrowia czy problemy życiowe potrzebują wsparcia i pomocy. Dzielnicowi robią co mogą, aby wesprzeć potrzebujących i nie pozostawić ich osamotnionych w trudnej sytuacji. Taką pomocną dłoń wyciągnęła do schorowanego, mającego problemy z poruszaniem 60-letniego mieszkańca Brzeska dzielnicowa st.sierż. Natalia Mierzwa. Odwiedzając go prawie codziennie sprawdzała czy czegoś nie potrzebuje podając leżącemu człowiekowi coś do picia i paląc w piecu. Starania policjantki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawiły, że samotnie mieszkający 60-latek został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej, gdzie jest bezpieczny i ma zapewnioną całodobową specjalistyczną opiekę.

W ostatnim czasie na pomoc policjantów asp. Marcina Adamczyka i asp. Marka Świdra mogła też liczyć 91-letnia mieszkanka gminy Dębno. Kobieta samotnie zamieszkuje w domu oddalonym o około 1,5 kilometra od najbliższych zabudowań. Najbardziej uciążliwy w jej przypadku jest brak drogi dojazdowej do posesji. Dzielnicowy odwiedzając kobietę pieszo pokonuje półkilometrowy odcinek. Podczas ostatniego spotkania, gdy przekonał się, że u kobiety jest wszystko w porządku, wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, zaoferowali pomoc i nanieśli drewna na opał. Postanowili też spróbować rozwiązać sprawę drogi dojazdowej podejmując pierwsze już kroki i zwracając się do osób, które mogą pomóc.

(KWP w Krakowie / mw)