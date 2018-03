Oszustwo "na policjanta" Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Oszuści działający metodą „na policjanta” próbowali oszukać 17 seniorów z powiatu nyskiego i brzeskiego. Niestety, jedna z osób dała się oszukać. Kobieta straciła w ten sposób 60 000 złotych. Przeczytajcie nasze rady – tak, by następnym razem nie dać się oszukać i nie utracić dorobku życia.

5 marca, policjanci z powiatu nyskiego i brzeskiego otrzymali 17 zgłoszeń o próbie oszustwa metodą „na policjanta”. Sprawca kontaktował się z osobami starszymi. Podawał się za policjanta z innego województwa i informował je o tym, że ich konta bankowe są zagrożone. Nakłaniał je do założenia nowego konta. Do jego autoryzacji miały użyć numeru telefonu przekazanego przez oszusta. W taki sposób uzyskiwał dostęp do konta.

Niestety, jedna z osób, starsza mieszkanka powiatu nyskiego uległa presji oszusta. Założyła nowe konto i przelała na nie 60 000 złotych. Po czasie spostrzegła się, że mogła paść ofiarą oszustwa. Było już jednak za późno. Utraciła przelane środki.

Przypominamy co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów:

Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś bliskiemu.

Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

