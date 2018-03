Policjanci odzyskali tonę stali skradzionej z budowy trasy S7 Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zaledwie chwile po kradzieży policjanci z Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich zatrzymali dwóch złodziei i zabezpieczyli busa, na którym była prawie tona skradzionej stali zbrojeniowej używanej przy budowie nowej trasy S7. Mężczyźni usłyszeli już zarzut kradzieży, za to przestępstwo może grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (4 marca br.) policjanci z Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich patrolowali teren swojej gminy. Po północy zauważyli, że dwóch mężczyzn wsiada do busa i odjeżdżają z rejonu budowy drogi S7. Dostawczy volkswagen, którym odjeżdżali był bardzo nisko osadzony. Wyglądało jakby przewozili bardzo ciężki ładunek. Policjanci zatrzymali busa do kontroli.



Okazało się, że na aucie znajdowała się tona skradzionej stali, która jest używana do budowy nowej drogi S7. Dostawcze auto ze skradzionymi metalowymi elementami zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu, a 21-latek i 19-latek zatrzymani.



Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży. Tona stali o wartości około 3 tys. złotych dzięki działaniom policjantów wróciła do wykonawcy drogi.

Za przestępstwo kradzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

