Zatrzymany ostatni poszukiwany do tzw. skoku stulecia

Data publikacji 06.03.2018

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-letniego Adama K. poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która w Swarzędzu pod Poznaniem skradła z konwoju 8 milionów złotych. Mężczyzna od lipca 2017 roku poszukiwany był listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

6 marca 2018 roku, około południa, policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zatrzymali 46-letniego Adama K. W lipcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał go na karę ponad 6 lat pozbawienia wolnosci. Mężczyzna odpowiadał wówczas z wolnej stopy, nie przyszedł na rozprawę i od momentu ogłoszenia wyroku ukrywał się. Funkcjonariusze juz przewieźli go do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje sądu w związku ze sprawą odwoławczą.

(KWP w Łodzi / mw)