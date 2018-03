Policjanci i strażacy radzą jak uniknąć niebezpieczeństw na zamarzniętych zbiornikach wodnych Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci i strażacy z Puław wspólnie zorganizowali briefing poświęcony zagrożeniom związanym z korzystaniem z zamarzniętych zbiorników wodnych. Funkcjonariusze przekazali wiele cennych rad mających na celu uświadomienie mieszkańcom w jaki sposób zapobiec tragicznym wydarzeniom nad wodą oraz jak się zachować w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Przypomnieli o tym, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne, zwłaszcza gdy wzrasta temperatura powietrza.

Mając na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców naszego regionu i zapobiegnięcie tragicznym wydarzeniom na zamarzniętych zbiornikach wodnych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Puławach wspólnie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zorganizowali dzisiaj briefing.

O działaniach policji, o tym jak uniknąć zagrożeń i co zrobić w sytuacji kryzysowej opowiedział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach podinsp. Marcin Kotulski. Ze strony Straży Pożarnej wystąpił bryg. Krzysztof Morawski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach. Strażacy zaprezentowali również sprzęt służący do działań ratunkowych w sytuacji załamania się lodu. Nie zabrakło również dzielnicowych – asp. szt. Andrzeja Petruka oraz asp. szt. Wojciecha Sołygi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Janowiec patrolując tereny i ostrzegając o możliwych zagrożeniach.

Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie! Bardzo ważne jest, aby wybierając się na lód poinformować o tym najbliższych, powiedzieć, gdzie będziemy i kiedy planujemy wrócić oraz wziąć ze sobą telefon komórkowy. Dotyczy to wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Szczególny apel kierujemy do wędkarzy, których może zmylić rutyna i przekonanie o wieloletnim doświadczeniu.

Pamiętajmy również o tym, żeby kontrolować, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Przekonujmy najmłodszych, żeby nie bały się wezwać pomocy – policję lub straż pożarną, Uczmy na pamięć telefonów alarmowych, przede wszystkim numeru 112.

Aby uniknąć wypadków w trakcie czynnego wypoczynku na śniegu i lodzie, warto stosować kilka niezbędnych rad:

zawsze informujmy dokąd i którędy idziemy oraz kiedy planujemy wrócić,

na wycieczki po górach wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,

nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej ze zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,

w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,

kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,

jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,

zanim sami spróbujemy udzielić poszkodowanemu pomocy, jak najszybciej poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,

po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia.

Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niego szok termiczny.

(KWP w Lublinie / mw)