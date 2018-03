CBŚP, SG i KAS - wspólny sukces służb w walce z przestępczością akcyzową Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nabywaniem i sprzedażą papierosów bez obowiązujących znaków akcyzy. Do sprawy zatrzymano 12 osób, z czego 7 na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach sąd tymczasowo aresztował.

Zatrzymania są efektem śledztwa prowadzonego od 2017 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Wszystko zaczęło się jednocześnie od śledztwa rozpoczętego przez policjantów w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach CBŚP. Ci policjanci wpadli na trop nielegalnych papierosów rozprowadzanych na terenie województwa śląskiego. Natomiast funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęli swoje działania, z których wynikało, że na teren województwa warmińsko-mazurskiego przez wschodnią granicę kraju sprowadzane są nielegalne papierosy. Szybko okazało się, że obie sprawy łączą się.

Z ustaleń wynika, że członkowie grupy przemycali papierosy, które następnie trafiały do województwa śląskiego, a tam były sprzedawane indywidualnym odbiorcom. Według funkcjonariuszy podejrzani mogli wprowadzić do obrotu ponad 20 mln sztuk papierosów o szacunkowej wartości ponad 14 mln zł.

Wspólne działania mundurowych doprowadziły do zabezpieczenia 13,5 mln sztuk papierosów bez obowiązujących znaków akcyzy o wartości ponad 9 mln zł.

Akcję zatrzymania mężczyzn, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG przeprowadzili jednocześnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i łódzkiego. Zatrzymano czterech podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednego podejrzanego o kierowanie tą grupą. Natomiast funkcjonariusze CBŚP na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego zatrzymali osiem osób, w tym również jednego podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Dwóch mężczyzn w wieku 43 i 44 lat usłyszało zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnienie przestępstw związanych z nabywaniem i obrotem wyrobami tytoniowymi. Przywódcom grupy grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności. Siedmiu zatrzymanym w wieku od 29 do 59 lat postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozić im może do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast trzech mężczyzn w wieku 27, 40 i 53 lata usłyszało zarzut posiadania, nabywania nielegalnych papierosów i grozi im do 3 lat.