Węgorzewo: "Dzielnicowy bliżej nas" - spotkanie dzielnicowego z listonoszami

Wczoraj (06.03.2018) w siedzibie Poczty Polskiej w Węgorzewie dzielnicowy z węgorzewskiej komendy spotkał się z listonoszami. W czasie spotkania policjant rozmawiał o zagrożeniach związanych z oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami. Omówił przykłady działania oszustów sposobem na tzw. wnuczka, policjanta czy funkcjonariusza CBŚP. Wspólnie z uczestnikami spotkania rozmawiał o wspólnych działaniach przeciwdziałających oszustom. W dalszej części zwrócił się do listonoszy o przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz o obowiązku używania elementów odblaskowych po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Jednocześnie zachęcał do używania odblasków także w terenie zabudowanym zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, kiedy często widoczność jest znacznie ograniczona. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania funkcjonalności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na zakończenie policjant rozdał wszystkim uczestnikom spotkania ulotki informacyjne „Nie daj się nabrać”, aby w ramach współpracy przekazywali je osobom starszym.

(gm/rj)