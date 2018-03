Zabił psa widłami - teraz odpowie przed sądem Data publikacji 07.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z VIII komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 70-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabicie widłami swojego psa. Zatrzymany tłumaczył się, że powodem uśmiercenia zwierzęcia był fakt, że ten zjadał mu kury.

5 marca 2017 roku około godziny 19:00, funkcjonariusze z VIII Komisariatu Policji KMP w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące zabicia psa. Po dotarciu na miejsce, na terenie prywatnej posesji, napotkali 70-latka, który miał być sprawcą tego zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do zabicia zwierzęcia. Jak stwierdził, zabił psa widłami ponieważ ten zjadał mu kury trzymane w obejściu gospodarskim. Po zabiciu zwierzęcia mężczyzna miał poćwiartować psa i spalić go w piecu. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa mężczyzna został zatrzymany. 70-latkowi grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi III KP KMP w Łodzi.

(KWP w Łodzi / mw)