W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcamy jakości powietrza, którym oddychamy. Wszystko za sprawą trującego smogu - najprościej mówiąc „chmury" zanieczyszczeń powietrza, unoszącej się nad miastami w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. O jakość powietrza dbają także policjanci ruchu drogowego prowadząc cykliczne działania „SMOG".

Warmińsko - mazurscy policjanci po raz kolejny prowadzili działania „SMOG”. Ich głównym celem było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym pojazdów, który ma wpływ na nadmierną emisję spalin. Zadaniem policjantów jest eliminowanie z ruchu tych aut, których stan techniczny w sposób oczywisty wskazuje na uszkodzenie układu wydechowego, czy nieprawidłowe działanie silnika. Takie usterki mogą wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań „SMOG” funkcjonariusze szczególną uwagę poświęcają także działaniu układu hamulcowego, kierowniczego, czy zawieszenia. Zwracają uwagę na oświetlenie pojazdu, jego oznakowanie, przyglądają się także jaki jest stan ogumienia. Oprócz stanu technicznego, który poddany jest kontroli policjanci kontrolują trzeźwość kierujących.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd ten narusza wymagania ochrony środowiska. Dowód rejestracyjny zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego to nie jedyna dolegliwość, która spotka kierującego pojazdem, który zagraża środowisku. Zgodnie z przepisami, za zły stan techniczny auta kierujący może zostać ukarany mandatem. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym: art. 66.1. pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W działaniach na terenie Warmii i Mazur wzięło udział ponad 200 policjantów, którzy skontrolowali w czasie działań ponad 1100 pojazdów. Dowody rejestracyjne sześciu z nich zostały zatrzymane, z czego w trzech przypadkach doszło do tego po tym, jak policjanci stwierdzili nieprawidłowości w zakresie emisji spalin.

Giżycko

Giżyccy policjanci przeprowadzili działania „Smog”, których celem jest zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Wczoraj (06.03.2018) od rana m.in. giżyccy kontrolowali stan techniczny aut, zwracali szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma duży wpływ na zwiększoną emisję spalin oraz nadmierne zadymienie. Kontrolowali również uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W trakcie działań funkcjonariusze tylko w tym powiecie skontrolowali 32 pojazdy i zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.

Iława

W trakcie prowadzonych działań iławscy policjanci na terenie miasta i gminy skontrolowali 102 samochody. Policjanci w trakcie trwania akcji zauważyli, że jadącego jedną z ulic w mieście samochodu renault z rury wydechowej wydostaje się siwy dym. Po skontrolowaniu kierowcy oraz pojazdu mundurowi za nadmierną emisję spalin zatrzymali 47–latkowi dowód rejestracyjny użytkowanego auta.

Wczoraj, 06.03.br., na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci przeprowadzili działania "SMOG". Włączyli się do nich również inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Bydgoszczy. Głównym celem działań było ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co mogło mieć wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwracali szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących oraz inne niebezpieczne wykroczenia w ruchu drogowym.

Działania "SMOG" miały również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to nie tylko "zasługa" kominów i słabej jakości paliwa opałowego domów jednorodzinnych, ale także niesprawnych technicznie pojazdów oraz złej jakości ich spalin.

Kujawsko-pomorscy policjanci ogółem przeprowadzili 2448 kontroli pojazdów, ujawnili 24 auta z nadmierną emisją spalin lub nadmiernym zadymieniem oraz 32 inne przypadki nieprawidłowości związanych z naruszeniami wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym funkcjonariusze zatrzymali łącznie 56 dowodów rejestracyjnych.

Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

