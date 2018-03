Dwóch sprawców napadu na salon gier zatrzymanych Data publikacji 07.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni z gdyńskiej komendy ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzewane o dokonanie rozboju w salonie gier na terenie Gdyni. Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek rano. Sprawcy po wejściu do salonu zagrozili jego pracownicy użyciem noża i pałki teleskopowej po czym zażądali wydania pieniędzy. Śledczy przedstawili zatrzymanym zarzut rozboju, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wkrótce sąd zadecyduje o ich tymczasowym aresztowaniu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w godzinach porannych przy jednej z ulic Gdyni Śródmieścia. Dwóch młodych mężczyzn weszło do salonu gier po czym wyjęli nóż i pałkę teleskopową grożąc pracownicy salonu i żądając wydania pieniędzy. Łupem sprawców padła gotówka w wysokości kilku tysięcy złotych. Po zabraniu pieniędzy mężczyźni uciekli.

Nad sprawą rozboju pracowali policjanci z wydziału kryminalnego gdyńskiej komendy i komisariatu policji w Gdyni Śródmieściu. Poczynione przez kryminalnych ustalenia i zebrany materiał operacyjny pozwoliły wytypować osoby podejrzewane o popełnienie tego przestępstwa. Policjanci ustalili jakim samochodem mogą poruszać się podejrzewani o popełnienie rozboju. Samochód ten został ujawniony przez policjantów przy jednej z ulic Chyloni już w poniedziałek wieczorem. W samochodzie znajdowały się poszukiwane przez policjantów osoby, które zostały zatrzymane. W trakcie zatrzymania obaj mężczyźni próbowali uciekać, jeden z nich pieszo, drugi samochodem. Obaj jednak trafili do policyjnej celi.

Zatrzymani to mieszkańcy Gdyni w wieku 28 i 33 lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzut popełnienia rozboju za co grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jeden z zatrzymanych usłyszał dodatkowo dwa kolejne zarzuty popełnienia rozbojów, do których doszło na terenie Gdyni we wcześniejszym terminie. Wkrótce sąd zadecyduje o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanych.

(KWP w Gdańsku / mw)