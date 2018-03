Policjanci przejęli narkotyki o czarnorynkowej wartości 3 mln złotych Data publikacji 08.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową zlikwidowali magazyn, w którym przechowywana była znaczna ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze przejęli blisko 60 tys. porcji handlowych narkotyków o czarnorynkowej wartości 3 000 000 złotych. W ich ręce trafiły cztery osoby podejrzane o udział w ich obrocie. Za to przestępstwo grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową ustalili, że na terenie Śródmieścia i Bielan mogą znajdować się magazyny, w których przechowywane są środki odurzające i substancje psychotropowe. Z informacji policjantów wynikało, że w tych miejscach dilerzy zaopatrują się w „towar”, który następnie trafia na warszawski rynek.

W działania zmierzające do zatrzymania osób mających związek z tym procederem oraz zdobycia dowodów wskazujących na przestępczą działalność zostali zaangażowani policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Radomiu oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie.

W ręce policjantów trafił najpierw 38-letni Marcin R. oraz 32-letni Tomasz M. Następnie w bloku na warszawskim Śródmieściu został zatrzymany Piotr P. 28-latek wpadł w momencie, kiedy opuszczał mieszkanie, w którym jak wynikało z informacji policjantów, mogą być przechowywane narkotyki. Mężczyzna miał przy sobie torbę, w której znajdowały się narkotyki.

Policjanci podejrzewając, że w mieszkaniu mogło dojść do narkotykowej transakcji i znajduje się w nim „hurtownik”, podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu, aby nie dopuścić do zatarcia jakichkolwiek śladów. Tam został zatrzymany 38-letni Piotr P, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli narkotyki oraz elektroniczną wagę. Do sprawy zabezpieczono ponad 13 kilogramów amfetaminy, blisko 15 kilogramów marihuany, litr płynnej amfetaminy, kokainę mefedron. Z takiej ilości narkotyków można przygotować blisko 60 tys. porcji handlowych o czarnorynkowej wartości 3 mln. złotych.

Policjanci po zebraniu materiałów w tej sprawie, przekazali je do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator przedstawił już wszystkim mężczyznom zarzuty za uczestniczenie w obrocie narkotykami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 38-letni Piotr P., który odbywał już za przestępstwa narkotykowe karę 7,5 roku pozbawienia wolności, odpowie za ten czyn w warunkach multirecydywy. Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani przez sąd.

mb

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną

Policjant z zatrzymanym mężczyzną

Narkotyki zabezpieczone przez policjantów



Narkotyki zabezpieczone przez policjantów

Narkotyki zabezpieczone przez policjantów

Narkotyki zabezpieczone przez policjantów



Narkotyki zabezpieczone przez policjantów

Ładowanie odtwarzacza...