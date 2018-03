Pijany kierowca szkolnego autobusu Data publikacji 08.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci podczas kontroli drogowej zatrzymali 64-letniego pijanego kierowcę. Mężczyzna wiózł do szkoły ponad 30 dzieci. Na szczęście nie doszło do wypadku. Niewątpliwie straci prawo jazdy i prace. Uczniowie bezpiecznie dotarli na lekcje.

8 marca 2018 roku tomaszowscy policjanci prowadzili działania pt. alkohol i narkotyki. Około godziny 8:30, na drodze w Rękawcu, tomaszowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej autobus szkolny. Policjanci przebadali 64-letniego kierującego na zawartość alkoholu. Okazało się, że miał w organizmie 1,7 promila. Wiózł do szkoły 32 małych dzieci. Policjanci udaremnili mu dalszą jazdę. Uczniów przejął inny kierowca, a nieodpowiedzialny 64-latek został przewieziony do komendy policji.

Nieodpowiedzialny 64-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawo jazdy i pracy.

(KWP w Łodzi)