Policjant uratował życie kobiecie Data publikacji 08.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Posterunku w Przybiernowie udowodnił, że policjantem jest się zawsze, także w czasie wolnym od służby. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy, uratował życie kobiecie, która nieprzytomna leżała na chodniku.

Mł. asp. Łukasz Dawid, na co dzień pełniący służbę w Posterunku Policji w Przybiernowie, jadąc do pracy zauważył w Goleniowie na ul. Matejki grupę osób i leżącą na chodniku nieprzytomną, starszą kobietę.



Natychmiast zatrzymał swój pojazd, za pośrednictwem dyżurnego jednostki wezwał pogotowie ratunkowe i podjął czynności reanimacyjne, które kontynuował do czasu przyjazdu służby medycznej. 74-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej.



Sytuacja, w której znalazł się policjant pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja świadków zdarzenia. Na pochwałę zasługuje właściwa postawa mł. asp. Łukasza Dawida, który zareagował błyskawicznie.

(KWP w Szczecinie / kp)