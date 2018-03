Polsko-niemiecka współpraca przynosi efekty. Policjanci odzyskali skradzione audi warte 40 tys. złotych Data publikacji 08.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz policjanci z Łęknicy odzyskali samochód osobowy marki Audi A4 warty 40 tys. złotych. Ten został skradziony na terenie Niemiec. Zatrzymany został kierujący tym pojazdem, 50-letni mieszkaniec Katowic.

W środę /7 marca/ w godzinach porannych dyżurny żarskiej jednostki otrzymał informację z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, o tym że z Niemiec w kierunku Olszyny przemieszcza się utracony na terenie Niemiec pojazd marki Audi A4. Dyżurny natychmiast w rejon ten skierował patrol z Posterunku Policji w Łęknicy. Funkcjonariusze udali się na drogę K-18, gdzie włączyli się do pościgu, który prowadzili już policjanci niemieccy. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe jadąc tuż za uciekającym. Po krótkim pościgu, wykorzystując odpowiedni moment, kiedy Audi zostało zablokowane z jednej strony przez niemieckich funkcjonariuszy, a z drugiej przez nadjeżdżający samochód ciężarowy, dokonali błyskawicznego zatrzymali mężczyzny, który kierował autem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach, funkcjonariusze potwierdzili, że Audi A4 jest kradzione. Kradzieży samochodu wartego ponad 40 tys. złotych dokonano na terenie Niemiec najprawdopodobniej w nocy 6 marca br. Odzyskane auto zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu i wróci do prawowitego właściciela. Natomiast 50-letni mieszkaniec Katowic, został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał już zarzut paserstwa za co może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Źródło: podkom. Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach