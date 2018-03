"Sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną mężczyzn" - spotkanie Pierwszej Damy z kobietami służb i formacji mundurowych Data publikacji 08.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W szeregach czterech służb podległych MSWiA jest ponad 21 tys. kobiet-funkcjonariuszek. Kobiety pełnią służbę m.in. jako pirotechnicy w Służbie Ochrony Państwa, piloci w Straży Granicznej, funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, dowódcy zastępów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej - bo 15 tys. 843 kobiety - służą w Policji. Policjantki stanową ponad 16 proc. wszystkich funkcjonariuszy Policji. Policjantki pracują we wszystkich pionach Policji – zasilają szeregi prewencji, pełnią funkcję dzielnicowych, patrolują drogi, służą w wydziałach kryminalnych czy w policji konnej.

Wystąpienie Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy na spotkaniu z kobietami ze służb i formacji mundurowych

Bardzo serdecznie witam wszystkie Panie na dzisiejszym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Bardzo dziękuję, że przyjęły Panie moje zaproszenie. Panów też bardzo serdecznie witam. I bardzo się cieszę, że Pan redaktor już na początku powiedział, że panowie wśród tylu kobiet czują się dobrze.



Szanowne Panie,



Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale spotykamy się także w bardzo wyjątkowym dla nas, Polaków, roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomyślałam sobie, że jest to świetna okazja, żeby zwrócić uwagę, wyróżnić, uhonorować te Panie, które codzienną służbą, codzienną pracą dbają o bezpieczeństwo ojczyzny i naszych obywateli.

Zwłaszcza, że sprawy bezpieczeństwa, sprawy porządku tradycyjnie powierzano mężczyznom. A przecież nigdy nie brakowało i nie brakuje kobiet, które dawały świadectwo wielkiego bohaterstwa w chwilach najwyższej próby, w czasie wojen, w czasie katastrof czy kataklizmów. Natomiast taka prawdziwa ekspansja kobiet w demokratycznych krajach nastąpiła dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Teraz panuje prawie powszechne przekonanie, że płeć żołnierza, funkcjonariusza, strażaka, strażnika nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o jakość wykonywanej przez niego służby. A przecież kobiety do stereotypowo męskich zawodów wnoszą profesjonalizm, umiejętność podejmowania trafnych decyzji, gotowość do poświęceń, cierpliwość w działaniu, dokładność, a także typową kobiecą empatię wobec drugiego człowieka, co jest nie bez znaczenia.

Również w naszym kraju obserwujemy wzrost udziału kobiet w życiu publicznym. Myślę, że już nikogo nie dziwi kobieta w mundurze. Dzięki takiej silnej motywacji kobiet do podejmowania tego rodzaju wyzwań, sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną tylko i wyłącznie mężczyzn. Co więcej, myślę, że dla wielu z Pań jest to także spełnienie młodzieńczych marzeń czy pasji. Tradycja kobiet w służbach w naszym kraju jest dość długa, bo prawie stuletnia. Pierwszą, która oficjalnie przyjęła kobiety do swoich szeregów była Służba Więzienna.

Muszę powiedzieć Paniom, że przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania z zainteresowaniem zapoznałam się ze statystykami dotyczącymi liczby kobiet w poszczególnych służbach i formacjach mundurowych. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka danych. We wspomnianej przed chwilą Służbie Więziennej pracuje w tej chwili kilka tysięcy kobiet, co stanowi ok. 18 proc. wszystkich funkcjonariuszy. Bardzo dużo kobiet służy w Policji i to jest ok. 15,5 tys. Natomiast procentowo najwięcej kobiet mamy w Straży Granicznej - to jest ok. 25 proc. oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – ok. 30 proc. Ilościowo najwięcej kobiet mamy w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Wśród 700 tys. strażaków ochotników, aż 60 tys. to druhny, które jeżdżą do pożarów, ale także kierują już akcjami ratowniczymi.

W Państwowej Straży Pożarnej pracuje ok. 1200 kobiet, ale to stanowi niespełna 4 proc. wszystkich funkcjonariuszy. To jest prawdopodobnie spowodowane tym, że trzeba przejść bardzo trudne testy sprawnościowe – takie same dla kobiet i mężczyzn. Niestety niewiele kobiet pracuje w Służbie Ochrony Państwa – to zaledwie 9 proc. To jest też najmniejsza formacja mundurowa. Ale tutaj podzielę się z Paniami informacją, że wśród funkcjonariuszy, którzy dbają o moje bezpieczeństwo – jest kobieta, pani młodszy podchorąży. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z jej pracy. Muszę powiedzieć, że nie czuję żadnej różnicy, jeśli chodzi o zapewnienie mi bezpieczeństwa w porównaniu do jej kolegów - mężczyzn.

To, co - wydaje mi się - cieszy, to że kobiety zaczęły zajmować kluczowe stanowiska w służbach. Na pewno takim przełomowym momentem była pierwsza w Policji nominacja generalska, która miała miejsce w 2015 r., a nominację tę otrzymała pani Irena Doroszkiewicz. Także w 2016 r. po raz pierwszy w historii kobieta została Zastępcą Komendanta Głównego Policji. A jest nią pani nadinsp. Helena Michalak.

Kobiety mają także swój udział w wojsku, w Siłach Zbrojnych. Jest ich 6 tys. Czy to mało czy dużo? Myślę, że powinno być ich więcej, natomiast na uwagę zasługuje fakt, że służą rzeczywiście we wszystkich rodzajach wojsk, a więc i w Wojskach Lądowych, w Siłach Powietrznych, w Marynarce Wojennej, w Wojskach Specjalnych, a także w Wojskach Obrony Terytorialnej. Także panie coraz częściej są uczestniczkami wojskowych misji zagranicznych. W historii wojskowości polskiej mieliśmy do tej pory tylko dwie kobiety w randze generała brygady. Ale mam nadzieję i bardzo liczę na to, że w niedługim czasie – znowu kobieta dostanie nominację generalską, i to kobieta w czynnej służbie.



Szanowne Panie, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać po pierwsze o tej dokonującej się jednak rewolucji, jeśli chodzi o rolę kobiet, a także podejmowanych przez nie zadań w sprawach bezpieczeństwa, ale także o takich codziennych sprawach, może problemach, wyzwaniach, które przed Paniami stoją.



Przede wszystkim chciałam Paniom powiedzieć, że uważam, że poświęcenie Pań, ofiarność na służbie, ale także przeobrażanie macierzystych jednostek zasługują na słowa najwyższego uznania i na wielkie podziękowania.

Chciałabym Paniom życzyć, aby zawsze miały Panie odwagę realizować swoje marzenia i te zawodowe, i te dotyczące życia osobistego, a także, żeby zawsze spotykały się Panie z szacunkiem, na który naprawdę Panie zasługują.

Życzę Paniom jeszcze raz wszystkiego dobrego.

żródło - Oficjalna strona Prezydenta RP /MSWiA

foto - Marek Krupa - KGP