Zgierscy policjanci przechwycili nielegalne wyroby tytoniowe Data publikacji 09.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zgierscy wywiadowcy po pościgu zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o posiadanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół miliona papierosów i 14 kg krajanki tytoniowej. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego dla zabezpieczonej kontrabandy to ponad 600 tys. zł. Jeden z zatrzymanych odpowie dodatkowo za kierowanie pod wpływem środków odurzających i nie zatrzymanie się do kontroli.

7 marca br. funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego KPP w Zgierzu otrzymali informację, że na jednej z posesji w Zgierzu dochodzi do sprzedaży papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci podjęli obserwację posesji. Na podwórku na wprost bramy wjazdowej zaparkowany był samochód dostawczy peugeot. Po pewnym czasie na obserwowaną posesję podjechało osobowe renault clio, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Mężczyźni otworzyli drzwi busa i zaczęli przeładowywać kartonowe pudełka do bagażnika samochodu osobowego. Następnie wyjechali z posesji samochodem osobowym.

Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania clio, jednak kierowca samochodu nie reagował na sygnały do zatrzymania. Przyspieszył i uciekał policjantom. Podczas pościgu kierujący nie stosował się do znaków drogowych, zmuszał inne pojazdy do hamowania bądź zjeżdżania na pobocze i wymuszał pierwszeństwo na innych kierujących. Policyjny pościg doprowadził do zatrzymania pojazdu na jednej z ulic w Zgierzu.

Mężczyźni uciekali, bo w kartonowych pudełkach przewozili papierosy bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego zgierzanina kierującego clio oraz 54-letniego mieszkańca Łodzi, który był pasażerem pojazdu. Policjanci przeszukali także busa zaparkowanego na obserwowanej posesji oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Łącznie zabezpieczono 549.660 sztuk papierosów i 14 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego dla zabezpieczonej kontrabandy to 614.472 zł. Mężczyźni zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty paserstwa skarbowego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Ponadto 42-latek kierujący clio odpowie za kierowanie pod wpływem środków odurzających oraz niezatrzymanie się do kontroli. Za taki czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mg)