Policjanci ratowali 69-latkę Data publikacji 09.03.2018

8 marca 2018 roku po godzinie 19:00 dyżurny komisariatu w Konstantynowie Łódzkim otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu zagrożenia życia i zdrowia 69-letniej kobiety. Lekarka z miejscowej przychodni udała się na umówioną wizytę do starszej pani. Ta jednak nie otworzyła drzwi. Zaniepokojona lekarka skontaktowała się telefonicznie z córką pacjentki. Z rozmowy wynikało, że jej matka przewróciła się w mieszkaniu i nie mogła wstać o własnych siłach. Na pomoc ruszyli konstantynowscy policjanci. Jeden z funkcjonariuszy wspiął się po balkonie i zapukał w okno. W pokoju leżała kobieta i wołała o pomoc. Jej życie i zdrowie było zagrożone. Policjanci nie tracąc czasu podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku. Najpierw wyważyli drzwi garażowe, a później kolejne na piętrze. Leżąca w pokoju starsza pani majaczyła i kontakt z nią był bardzo utrudniony. Lekarka stwierdziła, że 69-latka wymagała hospitalizacji. Karetką została przewieziona do pabianickiego szpitala.

(KWP w Łodzi / mw)