Razem zadbajmy, aby ten weekend był na drogach bezpieczny Data publikacji 09.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Synoptycy zapowiadają, że najbliższy weekend przyniesie słońce i długo oczekiwane dodatnie temperatury. Co prawda nie jest to jeszcze pełnia wiosny, ale należy się spodziewać, że warunki atmosferyczne zachęcą wiele osób do spędzenia czasu poza domem. Wreszcie będzie można, po uciążliwych mrozach, pojechać na działkę, albo odwiedzić znajomych czy rodzinę. Jest też duże prawdopodobieństwo, że na drogi wyjadą, zachęceni pogodą motocykliści i rowerzyści. Przybędzie zatem niechronionych uczestników ruchu.

Jak wskazują policyjne statystyki, korzystne warunki atmosferyczne dla wielu kierowców stanowić zachętę do ryzykownej i niebezpiecznej jazdy. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to w Polsce najczęstsza przyczyna wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Z tego też powodu Policja przestrzega kierowców samochodów i motocykli przed brawurą i zbyt szybką jazdą.

Należy pamiętać, że wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma przede wszystkim postawa jego uczestników. Stosowanie się do obowiązujących przepisów, rozsądek i szacunek dla innych są gwarancją bezpiecznej podróży.

Wiosenna pogoda z pewnością zachęci wielu do przejażdżki rowerowej. Elementy odblaskowe na sobie, a także na rowerze to nie tylko obowiązek (czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt z tyłu roweru), ale przede wszystkim zdrowy rozsądek. Widoczność dla innych jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa. Dobrze jest pamiętać też o kasku: i dzieci i dorośli. Dziś wybór na rynku jest ogromny. Każdy znajdzie wzór i kolor jaki lubi.

Dni wolne od pracy sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, którym towarzyszy alkohol. Jak wynika ze statystyk, to właśnie w soboty i niedziele najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych powodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu.

W 2017 roku policjanci przeprowadzili około 18 milionów badań kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Liczba ta świadczy o tym, że osoby prowadzące pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest bardzo duże, a konsekwencje bardzo poważne.

Prowadząc samochód w stanie po alkoholu lub środka działających podobnie do alkoholu trzeba mieć świadomość, że jest się potencjalnym zagrożeniem dla innych, ponieważ tego typu używki obniżają koncentrację, zmniejszają szybkość reakcji oraz powodują błędną ocenę odległości i prędkości.

Policja apeluje do uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów prawa!