Areszt i zarzut usiłowania zabójstwa kolegi Data publikacji 10.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 31-letni Marcin Cz. Mężczyzna zadał kilka ciosów nożem 28-latkowi, z którym kilka minut wcześniej pokłócił się w miejscu zamieszkania. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Sąd rejonowy w Wołominie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Wszystko wydarzyło się z 4 na 5 marca w godzinach nocnych. Policjanci z Kobyłki kilka minut przed 2:00 zostali powiadomieni, o mężczyźnie z ranami kłutymi tułowia. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że do mieszkania 31-latka i jego znajomej przyszedł 28-letni kolega. Pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni i awantury. Gospodarz przed swoim domem zadał znajomemu kilka ciosów nożem. Gdy zorientował się, że poszkodowany znajduje się w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu, powiadomił o tym policjantów i pogotowie ratunkowe. Poszkodowanemu została udzielona szybka pomoc medyczna. 28-latek trafił do szpitala na ostry dyżur.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o ten czyn 31-latka. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 0,8 promila alkoholu. Marcin Cz. już usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa młodszego mężczyzny. Sąd przychylił się też do wniosku prokuratora i policjantów stosując wobec podejrzanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Teraz może mu grozić kara nawet dożywotniego pobawienia wolności.

Stan poszkodowanego jest nadal poważny. Mężczyzna przebywa pod opieką lekarzy w szpitalu.

ts/ps