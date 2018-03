Kilogram amfetaminy nie trafi na rynek Data publikacji 10.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Prawie 1 kilogram amfetaminy i marihuanę zabezpieczyli policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Drawsku Pomorskim. W rękach policjantów znalazł się też właściciel narkotyków – 23-letni mieszkaniec Drawska Pomorskiego.

Drawscy kryminalni prowadząc działania śledcze ustalili, że 23 – letni mieszkaniec Drawska może być w posiadaniu narkotyków. Ten nie spodziewał się spotkania z Policją. Gdy został zatrzymany do kontroli miał przy sobie marihuanę. Przeszukanie pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez sprawcę zaowocowało zabezpieczeniem prawie 1 kg amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet 10 lat więzienia. Prokurator po zapoznaniu się z materiałami wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim przychylił się do wniosku.

Przestępczość narkotykowa jest szczególnie niebezpieczna. Uderza najczęściej w ludzi młodych. Szkody przez nią wyrządzone są szczególnie dotkliwe. Śmierć, choroby psychiczne, zaburzenia pracy organizmu, to tylko najbardziej oczywiste przykłady.

asp.szt. Maciej Zielniński/AG