Handlowali papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej Data publikacji 10.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Wpadli, gdy wczesnym rankiem na parkingu przy jednym ze sklepów w centrum miasta dokonywali transakcji kupna-sprzedaży nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze działając w tej sprawie zabezpieczyli łącznie ponad 2.1 tys. paczek papierosów, kilogram tytoniu oraz kilkanaście butelek spirytusu. O dalszym losie mężczyzn zadecyduje teraz sąd, a grozić im mogą wysokie grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

W wyniku realizacji sprawy operacyjnej policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Mężczyźni wpadli w ręce funkcjonariuszy na gorącym uczynku. Było to bezpośrednio po tym jak dokonali transakcji kupna-sprzedaży nielegalnego towaru, który to przepakowywali z jednego samochodu do drugiego. Zatrzymanie miało miejsce w godzinach rannych na parkingu przy jednym z centrów handlowych na terenie Wrocławia.

Dalsze czynności realizowanie przez policjantów w tej sprawie, a polegające na przeszukaniu punktu usługowego należącego do jednego z zatrzymanych oraz mieszkania drugiego z mężczyzn, doprowadziły do ujawnienia kolejnych nielegalnych wyrobów tytoniowych. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2.1 tys. paczek papierosów, kilogram tytoniu oraz kilkanaście butelek spirytusu bez znaków akcyzy skarbowej. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń akcyzy w tej sprawie wstępnie oszacowano na kwotę ponad 37 tys. złotych.

47 i 58-latek za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem, a grozić im mogą wysokie grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP we Wrocławiu / dm)