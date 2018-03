Kampania "Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem" w mysłowickim I LO Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbyło się pierwsze w Mysłowicach spotkanie w ramach kampanii promocyjno - informacyjnej pod nazwą "Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem". W inicjatywie wzięli udział uczniowie oraz przedstawiciel wydziału doboru i szkolenia katowickiej komendy wojewódzkiej.

Głównym celem kampanii jest promocja zawodu policjanta, w tym zapewnienie stałego zainteresowania i chęci wstępowania w szeregi Policji. W auli I LO odbyło się w Mysłowicach pierwsze spotkanie z licealistami. Do wstąpienia w szeregi Policji zachęcał przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira oraz mysłowicki profilaktyk st. asp. Dariusz Opatrzyk

Istotą spotkania było przede wszystkim przedstawienie młodzieży, jakie są wymagania, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Podkreślono również fakt, że w codziennej służbie policjanta bardzo ważna jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, empatia oraz duża odporność psychiczna, gdyż na co dzień stróże prawa spotykają się ze stresującymi sytuacjami, które niejednokrotnie zagrażają życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z wykonywanej pracy rekompensuje wszelkie minusy.

Po zaprezentowaniu filmu przedstawiającego proces postępowania kwalifikacyjnego, podinsp. Andrzej Sira omówił poszczególne jego etapy oraz odpowiedział na pytania zainteresowanej tematem młodzieży.

Spotkanie z licealistami było pierwszym, ale nie ostatnim tego typu przedsięwzięciem, zachęcającym młodych ludzi do wstąpienia do naszej formacji. Wkrótce policjanci odwiedzą inne szkoły ponadgimnazjalne, zachęcając młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem swojej zawodowej drogi, do wstąpienia w policyjne szeregi.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej.

(KWP w Katowicach / mw)