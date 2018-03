Świdwiński policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego motorowerem w miejscowości Podwilcze. Szybkie i zdecydowanie działanie policjanta uniemożliwiło dalszą jazdę kierującemu jednośladem. Mężczyzna był tak pijany, że ledwo utrzymywał się na nogach, a poddanie się badaniu na trzeźwość było dla niego niewykonalne.

W sobotę około godziny 18.00 jeden z funkcjonariuszy świdwińskiej policji będąc poza służbą jadąc w stronę Białogardu, zauważył kierującego motorowerem, który nie panował nad prowadzonym przez siebie jednośladem. Kierujący jechał od „jednego krawężnika do drugiego”, nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy czym stwarzał poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego zachowanie jednoznacznie wskazywało na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Policjant natychmiast zareagował i ujął kierującego. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, który wysłał na miejsce zdarzenia patrol. Kierujący motorowerem znajdował się w stanie upojenia alkoholowego, co uniemożliwiało poddanie go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie był w stanie stać na nogach. Została od niego pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Następnie trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań.

Każdy obywatel, kiedy ma podejrzenie, że kierujący pojazdem może znajdować się pod wpływem alkoholu powinien powiadomić o tym Policję, a w razie możliwości uniemożliwić takiej nieodpowiedzialnej osobie dalszą jazdę.

(KWP w Szczecinie / mg)