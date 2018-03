Narkotyki, kontrabanda i linia do produkcji papierosów Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci w miniony weekend zabezpieczyli blisko 6,3 kg marihuany oraz 290 sadzonek konopi, z których można było wyprodukować kolejne 6,3 kg marihuany. Prowadzone czynności doprowadziły kryminalnych także do miejsca nielegalnej produkcji papierosów. Tam funkcjonariusze zabezpieczyli 600 tys. papierosów oraz maszyny do ich produkcji warte 3 mln zł.

9 marca 2018 roku policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z KMP w Łodzi w centrum miasta wylegitymowali mężczyznę, który wzbudził ich podejrzenia. Jak się okazało, posiadał przy sobie blisko 2 gramy heroiny. Z uwagi na fakt, że 38-latek zamieszkiwał na terenie Konstantynowa Łódzkiego, policjanci pojechali tam aby przeszukać jego miejsce pobytu. W mieszkaniu mężczyzny odnalezione zostały dwa naboje kaliber 5,4 mm. Ponadto znaleziono dokumentację dotyczącą najmu dwóch posiadłości na terenie Konstantynowa. Nieruchomości należały do zmarłego ojca 38-latka. Nadal trwają czynności mające na celu ustalenie faktycznych użytkowników przedmiotowych posesji. Po dotarciu pod wskazany adres, policjanci przy wykorzystaniu psa służbowego odnaleźli narkotyki i sadzonki roślin konopi. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 6,3 kg marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 190 tys. zł oraz 290 sadzonek konopi, z których można było wyprodukować kolejne 6,3 kg marihuany. Na terenie kolejnej posesji funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Łodzi zabezpieczyli kompletną linię technologiczną służącą do produkcji papierosów o wartości około 3 milionów zł oraz ponad 600 tys. gotowych papierosów. Gdyby taka ilość papierosów trafiła na rynek, uszczupliłoby to dochód Skarbu Państwa o kwotę ponad pół miliona złotych. 38-letni mężczyzna i jego 63-letnia matka zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał również zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Decyzją prokuratury podejrzanych objęto dozorem policji.

(KWP w Łodzi / kp)