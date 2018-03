Dzielnicowi wyruszyli w teren Wstecz Generuj PDF Drukuj Kilkudziesięciu dzielnicowych - absolwentów kursu specjalistycznego – zakończyło szkolenie w Szkole Policji w Słupsku. Najstarsza policyjna szkoła oprócz swojej głównej działalności - szkolenia nowych kadr policyjnych - prowadzi także wiele specjalistycznych kursów, w których uczestniczą policjanci z wieloletnim stażem.

Celem specjalistycznego kursu dzielnicowych jest doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na tym właśnie stanowisku. Na co dzień dzielnicowi w swojej służbie najwięcej interwencji realizują w związku z przemocą domową, sporami sąsiedzkimi, czynami niedozwolonymi itp.

Podczas kursu specjalistycznego dzielnicowi poznają podstawy prawne, a następnie kształcą umiejętności w zakresie budowania otwartości, zaufania wśród społeczeństwa oraz umiejętnego rozwiązywania problemów sąsiedzkich.

W tkacie każdej edycji kursu omawiane są zadania dzielnicowego, obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych i organizacja służby dzielnicowego.

Na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dzielnicowi poznają uregulowania w zakresie współpracy Policji z sądem i prokuraturą w zakresie ujawniania i zwalczania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz na podstawie założeń sporządzają dokumentację tj. notatkę urzędową i protokół zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz notatkę urzędową i poświadczenie odbioru nieletniego zagrożonego demoralizacją.

Doskonalenia wiedzy i umiejętności niezbędnych dzielnicowym podzielone jest na kilka bloków tematycznych, w których znajdują się między innymi: zagadnienia prawne; profilaktyka społeczna; interwencje policyjne; postępowanie w sprawach o wykroczenia, a także praca operacyjna.

Co ważne, zajęcia nie mają tylko wykładowego charakteru. W zakresie interwencji policyjnych dzielnicowi doskonalą swoje umiejętności z elementów sztuk walk i technik obezwładniania na matach sportowych. Chodzi tiu między innymi o wypracowanie wzorcowej procedury postępowania podczas legitymowania i zatrzymywania osób w terenie otwartym, w pomieszczeniu oraz postępowania w stosunku do osób stawiających opór i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Na zakończenie kursu specjalistycznego każdy z dzielnicowych przystępuje do egzaminu, który prowadzony jest w formie testu wiedzy i składa się z 40 zadań testowych. Tak przygotowani dzielnicowi wyjechali do swoich jednostek, aby w terenie, podczas codziennej służby wykorzystywać teraz zdobytą w słupskiej Szkole Policji wiedzę i umiejętności.