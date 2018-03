Zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Koluszkowscy policjanci zatrzymali 64-latka, który uprawiał rośliny konopi indyjskich w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach. W ręce stróżów prawa wpadła uprawa licząca blisko 600 roślin, specjalistyczny sprzęt służący do prowadzenia uprawy oraz 2,5 kg suszu. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosić może ponad 450 tys. zł. Plantacja zasilana była kradzionym prądem.

8 marca 2018 r. kryminalni z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego zwalczający przestępczość narkotykową znaleźli na terenie gminy Andrespol plantację konopi indyjskich. Ich sukces był efektem monitorowania środowiska przestępczego i uzyskanych w ten sposób informacji. Weryfikując ustalenia kryminalni pojechali pod wytypowany adres wraz z psem służbowym szkolonym w wykrywaniu narkotyków. Pies doprowadził ich do budynku gospodarczego, gdzie przebywał 64-letni mieszkaniec posesji. W trakcie przeszukania w czterech specjalnie przygotowanych pomieszczeniach piwnicznych znaleziono uprawę konopi indyjskich. Pomieszczenia te były wyposażone w zautomatyzowaną instalację elektryczną służącą do bezobsługowego sterowania znajdującymi się tam urządzeniami. Po wezwaniu na miejsce pracowników zakładu energetycznego okazało się, że instalacja była zasilana kradzionym prądem. Łącznie na terenie posesji policjanci zabezpieczyli blisko 600 roślin konopi indyjskich w różnych fazach wzrostu, blisko 90 samych łodyg konopi w doniczkach, 2,5 kg suszu konopi indyjskich, specjalistyczną literaturę, urządzenia naświetlające, ogrzewające i wentylujące nielegalną plantacje. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosić może ponad 450 tys. zł. Za uprawę konopi innych niż włókniste mogącą dostarczyć znaczną ilość narkotyku grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za kradzież energii elektrycznej. 64-latek usłyszał już zarzuty a decyzją sądu zastosowano wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

(KWP w Łodzi / kp)