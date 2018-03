Odnalazł pocisk artyleryjski, a później go zakopał Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 33-letni mieszkaniec gminy Borkowice, który w lesie odnalazł pocisk z okresu II wojny światowej, a po sfotografowaniu, ponownie go zakopał. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

Policjanci z przysuskiej jednostki zostali powiadomieni, że na jednym z portali internetowych 33-latek zamieścił informację o odnalezieniu pocisku artyleryjskiego z okresu II wojny światowej. Po skontaktowaniu się z młodym mężczyzną policjanci ustalili, że w ubiegłym roku, przy użyciu wykrywacza metali, w lesie na terenie powiatu szydłowieckiego, faktycznie odnalazł wskazany niewypał. Mężczyzna po odnalezieniu pocisku, sfotografował go, a następnie zakopał.

Jak tłumaczył funkcjonariuszom, wiedział, że jest to przedmiot niebezpieczny, więc go nie zabrał ze sobą. Na szczęście, mężczyzna był w stanie wskazać miejsce, gdzie zakopał pocisk. Wezwany na miejsce patrol rozminowania z jednostki wojskowej odnalazł i zabezpieczył pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Teraz mężczyźnie grozi kara aresztu lub grzywny za popełnione wykroczenie.

Policjanci apelują, aby pod żadnym pozorem nie dotykać przedmiotów przypominających pociski lub miny, ponieważ nawet po ponad 70-latach te pamiątki po II wojnie światowej są śmiertelnie niebezpieczne.

Jak zachować się w przypadku odnalezienia niewypału czy niewybuchu?

Podczas leśnych spacerów można natknąć się na pozostałości II wojny światowej. Chodzi oczywiście o niewypały i niewybuchy. Przedmioty niebezpieczne to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

Przedmioty wybuchowe, to wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub własnej konstrukcji, zawierające materiały wybuchowe, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi.

Materiały wybuchowe wykorzystane w technice wojskowej są odporne na działanie różnych czynników, przez co nie tracą swych właściwości wybuchowych zachowując długotrwałą zdatnością do użycia. Niewybuch to pocisk, granat, bomba lub ładunek kruszący, w którym nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w energię mechaniczną. Niewypał to nabój, który nie został odpalony na skutek zacięcia się broni lub usterek amunicji. Ze względu na trudność natychmiastowego określenia przyczyn niewypału wymagane jest zachowanie jak największej ostrożności.

Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego to: zapalniki, pociski artyleryjskie i rakietowe, bomby lotnicze, granaty: moździerzowe, ręczne, nasadkowe, miny, ładunki materiałów wybuchowych. Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego – pozostałości po działaniach wojennych są często trudne do zidentyfikowania z powodu zanieczyszczenia ich powierzchni glebą oraz ich korozji. Przedmiotów niebezpiecznych nie wolno: odkopywać, dotykać, podnosić, przenosić, uderzać, rozbijać, rzucać, podgrzewać (np. wrzucać do ogniska), manipulować nimi. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci! O każdym przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji.

Autor: asp. Aneta Wilk