Czworonożni funkcjonariusze będą zwalczać przestępczość narkotykową Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego W ostatnim czasie zachodniopomorscy policjanci zakupili kolejne psy służbowe. W policyjne szeregi wstąpił owczarek belgijski w nazwie „Hugo”, owczarek niemiecki o nazwie „Cedo” oraz terier walijski o wdzięcznej nazwie „Raccoon”.

Przed przyjęciem na kurs pies jest poddawany testowi kwalifikacyjnemu, pozwalającemu określić jego stan zdrowia i predyspozycje do służby w Policji. Przyjęty pies otrzymuje nazwę służbową i numer ewidencyjny.

Ważną grupę stanowią także psy do zadań specjalnych, które doskonale sprawdzają się w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i tym samym przyczyniają się do zmniejszenia przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru.

Po wytresowaniu i zdobyciu niezbędnych atestów psy będą wykorzystywane zatem w działaniach związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Przypomnijmy, że obecnie w garnizonie zachodniopomorskim wraz ze swoimi przewodnikami służy 69 psów służbowych Obecnie w służbie pozostaje:

49 psów kat. patrolowo – tropiący,

10 psów kat. do wyszukiwania zapachów narkotyków,

6 psów kat. do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

3 psy kat. do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,

1 pies kat. tropiący.

asp.szt. Czesław Sudoł/ asp.szt. Anna Gembala