Policjanci zabezpieczyli ponad 1140 sztuk podrobionych perfum i ubrań Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Wrocławscy funkcjonariusze realizując czynności operacyjne na terenie jednego z targowisk zatrzymali kobietę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu podrobionych towarów. Policjanci na stoisku handlowym obsługiwanym przez podejrzaną ujawnili i zabezpieczyli ponad 570 sztuk perfum i blisko 570 sztuk nieoryginalnych ubrań z zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów znanych światowych marek. Straty tych firm na chwilę obecną oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 133 tys. złotych. Kobiecie za handel nielegalnym towarem grozić może teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Przed 10.00 policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na jednym z targowisk we Wrocławiu podjęli obserwację stoiska handlowego, na którym kobieta oferowała do sprzedaży perfumy łudząco przypominające ich oryginały oraz ubrania opatrzone zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów różnych światowych marek. Chwilę później 48-latka mieszkanka Wrocławia została zatrzymana przez policjantów za wprowadzanie podrobionych towarów do obrotu.

Realizując czynności w tej sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 570 sztuk odzieży i ponad 570 sztuk podrobionych perfum ze znakami towarowymi znanych producentów.

Łączną wartość strat firm oszacowano obecnie na kwotę nie mniejsza niż 133 tys. złotych.

Kobieta za handel nielegalnym towarem odpowie teraz przed sądem, a grozić jaj może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)