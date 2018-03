Sprawcy wjechali do sklepu taranując drzwi samochodem Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Katowic poszukują mężczyzn, którzy samochodem staranowali drzwi do marketu, a następnie, po włamaniu się do kantoru, skradli sejf z pieniędzmi. Publikujemy nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowani zostali sprawcy. Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt z policjantami z Katowic. Gwarantujemy anonimowość.

Do zdarzenia doszło dzisiaj, 13.03.br., tuż przed 3:00 przy ulicy Radockiego w Katowicach. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcy wjechali do marketu, taranując drzwi samochodem. Następnie po sforsowaniu drzwi dostali się do kantoru mieszczącego się w tym markecie. Skradli z niego sejf z pieniędzmi. Złodzieje porzucili volkswagena, którego użyli do staranowania drzwi, a następnie uciekli innym autem.

Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i z katowickiej „czwórki”. Grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady kryminalistyczne.

Obecnie policjanci ustalają i przesłuchują również świadków i przeglądają zapisy monitoringu, który zarejestrował całe zdarzenie. Dzięki nagraniom z monitoringu sklepowego wiadomo, że sprawców było przynajmniej dwóch. Byli zamaskowani. Jak ustalili policjanci, volkswagen kilka dni temu został skradziony w Sosnowcu.

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Publikujemy nagrania z monitoringu, na którym zostali zarejestrowani sprawcy. Wszystkie osoby, które posiadają informacje o zdarzeniu mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzn, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod nr tel. 32 200 25 55, 32 200 2961 lub 112.

(KWP w Katowicach / mw)