Rozbój w Sułkowicach, sprawcy już zatrzymani Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się w czwartkowy wieczór na ulicach Sułkowic. Na ulicy Partyzantów młodzi mężczyźni napadli na kierowcę volkswagena golfa uprzednio zajeżdżając mu drogę. Następnie pobili stojącego w pobliżu mężczyznę, który nagrywał całe zdarzenie telefonem komórkowym i uciekli zostawiając go nieprzytomnego. Chwilę później zostali zatrzymani w okolicach rynku w Sułkowicach.

8 marca 2018 r. tuż przed 21:00 19-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego przejeżdżał swoim VW golfem przez Sułkowice. W pewnym momencie inny samochód podjechał bardzo blisko jego tylnego zderzaka, a następnie wyprzedził go i zajechał mu drogę. Z samochodu wyszło dwóch młodych mężczyzn. Podeszli do 19-latka i zaatakowali go - uderzali go w twarz, kopali w samochód.

W pewnym momencie napastnicy zauważyli, że obserwowani są przez osobę stojącą na chodniku. 27-latek, który był świadkiem tego zdarzenia, chciał nagrać zajście komórką. To rozjuszyło młodzieńców, którzy ruszyli w kierunku nagrywającego. Dołączył do nich również kierowca samochodu, którym się poruszali. Aby odebrać telefon napastnicy przewrócili świadka, kopali go, uderzali pięściami po całym ciele, aż ten stracił przytomność. Wtedy zabrali mu telefon i uciekli.

Po chwili na miejsce przyjechali policjanci z KPP Myślenice i karetka pogotowia. Ulice Sułkowic patrolowane były, aby znaleźć sprawców rozboju. Informacje uzyskane przez policjantów podczas rozpoznania okazały się pomocne w ich identyfikacji. Jeszcze tego samego wieczora dwóch z szajki napastników zostało zatrzymanych w okolicach rynku w Sułkowicach, a trzeci kolejnego dnia.

Dwóch zatrzymanych – 21 i 26-latek z gminy Sułkowice usłyszeli m.in. zarzut rozboju, a Sąd Rejonowy w Myślenicach zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztowania. Trzeci mężczyzna – mieszkaniec powiatu suskiego usłyszał zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i dostał dozór.

Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do lat 12, za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu do lat 2.

(KWP w Krakowie / mw)