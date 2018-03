Nietrzeźwy z prędkością bliską 130 km/h jechał po dzieci Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 32-letni kierowca renault poza terenem zabudowanym jechał blisko 130 km/h. Był też nietrzeźwy, w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariuszom tłumaczył, że śpieszy się po dzieci. Mężczyzna wpadł podczas akcji „Prędkość”, a jego sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

13 marca tuż po godzinie 15:00 policjanci z brzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli 32-letniego mieszkańca powiatu brzeskiego. Funkcjonariusze, którzy jechali nieoznakowanym radiowozem, wideorejestratorem nagrali jak kierowca renault przekroczył dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym. Na obowiązującej „dziewięćdziesiątce” jechał blisko 130 km/h.

W trakcie kontroli mężczyzna był zdenerwowany i tłumaczył, że śpieszy się po dzieci. Szybko się okazało, że nadmierna prędkość to nie jedyne jego przewinienie. Wyczuwalna była również od niego woń alkoholu. Badanie pokazało, że jest nietrzeźwy, w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił już swoje prawo jazdy. Grozi mu teraz kara do 2 lat więzienie, grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

32-latek wpadł podczas wczorajszej akcji „Prędkość”, która została zorganizowana przede wszystkim po to, by namówić kierowców do przestrzegania przepisów, wzmóc ostrożność, a także dotrzeć do świadomości użytkowników dróg. Policjanci zarówno na trasach przelotowych, w miastach jak i w mniejszych miejscowościach sprawdzali z jaką prędkością poruszają się kierowcy. Podczas działań skontrolowali 120 kierowców, a ponad 40 zostało ukaranych mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Pamiętajmy, że siadając za kierownicę stajemy się odpowiedzialni nie tylko za swoje, ale również za życie innych. A kulturę i bezpieczeństwo na drodze tworzą przede wszystkim kierowcy, motocykliści, piesi i rowerzyści.

(KWP w Opolu / kp)