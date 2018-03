Zatrzymana kolejna osoba w sprawie oszustw podatkowych przy wprowadzaniu do obrotu paliw Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali kolejną osobę podejrzaną w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o zasięgu międzynarodowym, trudniącej się oszustwami podatkowymi przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw na podstawie sfałszowanej dokumentacji. W tej sprawie do chwili obecnej status podejrzanych mają już 42 osoby, z czego wobec 10 z nich zastosowany został tymczasowy areszt. Straty Skarbu Państwa oszacowane zostały na ponad 300 milionów złotych.

Zatrzymana osoba to 62-letnia kobieta, która była zatrudniona na stanowisku głównej księgowej. Prowadziła ona obsługę rachunkową podmiotów zaangażowanych w proceder, a tym samym nadzorowała sporządzanie przez członków grupy przestępczej, jak i sama sporządzała dokumentację mającą pozorować prawidłowość fakturowanego obrotu towarem. Proceder dotyczył paliw płynnych - m.in. oleju napędowego i gazu.

Podejrzana w okresie od połowy 2011 do maja 2015 roku, fałszowała faktury VAT i sporządzała nierzetelne deklaracje podatkowe i inne dokumenty związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw płynnych. Straty na szkodę Skarbu Państwa oszacowano na ponad 300 milionów złotych. Pochodzą one z uchylania się od opodatkowania transakcji związanych z wprowadzaniem do obrotu paliw płynnych.

Wobec zatrzymanej sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Obecnie wyjaśniane są nadal szczegółowo wszystkie okoliczności w tej sprawie.

(KWP we Wrocławiu / ig)