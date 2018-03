Działania „Prędkość” przynoszą efekty – pirat drogowy w Porsche stracił prawo jazdy Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W sobotę (11 marca) na drogach powiatu krośnieńskiego trwały działania „Prędkość”, w ramach których policjanci ujawnili 22 wykroczenia drogowe dotyczące przekroczenia prędkości. Wśród osób nieprzestrzegających przepisów był 48-letni kierujący Porsche, który w ternie zabudowanym na tzw. pięćdziesiątce jechał z prędkością 105 km/h. Za swoje zachowanie mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące oraz został ukarany mandatem karnym.

Jazda z nadmierną prędkością, to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń, do których dochodzi na polskich drogach. Dlatego też policjanci Wydziału Ruchu Drogowego chcąc ograniczyć ilość wypadków oraz zwiększyć bezpieczeństwo na terenie powiatu krośnieńskiego zorganizowali działania „Prędkość”. Mundurowi obserwowali zachowania kierowców na drodze, w szczególności prędkość z jaką poruszają się pojazdy, sposób jazdy oraz przestrzeganie innych przepisów z zakresu ruchu drogowego. Policjanci z drogówki, wspomagani przez funkcjonariuszy z Sekcji Zabezpieczenia Autostrad KWP w Gorzowie Wlkp., do działań wykorzystywali zarówno laserowe mierniki prędkości, jak i samochód z videorejestratorem. Podczas sobotnich (11 marca) działań mundurowi ujawnili 26 wykroczeń drogowych, w tym 22 dotyczyło przekroczenia prędkości. Niechlubnym „rekordzistą” był 48-letni kierowca Porsche, który w miejscowości Łagów na tzw. pięćdziesiątce jechał z prędkością 105 km/h. Policjanci poza ukaraniem kierowcy mandatem karnym, zatrzymali mu prawo jazdy. Przez najbliższe trzy miesiące mężczyzna będzie musiał przesiąść się na miejsce pasażera.

