Chełm: Tymczasowy areszt za posiadanie znacznych ilości kokainy, amfetaminy i ecstasy Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj Sąd Rejonowy w Chełmie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 24-letniego mieszkańca gminy Chełm. Mężczyzna zatrzymany został za posiadanie blisko kilograma narkotyków i ponad pół tysiąca tabletek ecstasy. środki odurzające ukryte były w wynajmowanym mieszkaniu i w zaparkowanym aucie. Posiadanie znacznych ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Chełmscy kryminalni przeszukali w minioną sobotę jedno z mieszkań na terenie Chełma. Funlkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 30 gramów marihuany, przyrząd do rozdrabniania suszu oraz pieniądze w kwocie ponad 10 tys. zł. W związku z tą sprawą zatrzymali wynajmującego to mieszkanie 24-letniego mieszkańca gminy Chełm. Następnego dnia, realizując ustalenia policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, przeszukali nieużytkowany samochód zaparkowany kilka ulic dalej od tego mieszkania. W nim znaleźli i zabezpieczyli ponad 400 gramów amfetaminy, blisko pół kilograma kokainy i ponad pół tysiąca tabletek ecstasy. Jak się okazało do samochodu tego miał dostęp zatrzymany 24-latek.

Mężczyzna był już wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wczoraj został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Chełmie, gdzie orzeczono wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

