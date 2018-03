Policjant w nocy przepłynął 27 km ! Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Kom. Michał Jaśkowski ze Szkoły Policji w Słupsku przepłynął w nocy ponad 27 kilometrów w ramach V. Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego „Otyliada”. W północnej Polsce był to rekord wśród wszystkich policjantów biorących udział w tej imprezie.

Pływackie zmagania odbywały się na 41 pływalniach w całym kraju. Wszyscy chętni pływacy rozpoczynali pływanie o godzinie 18 i do godziny 6 rano następnego dnia mogli przepłynąć dowolną liczbę długości basenu. Warunek był jeden - płynąć należało nieprzerwanie.



Kom. Michał Jaśkowski ze Szkoły Policji w Słupsku wystartował na pływalni w Redzikowie i - praktycznie nieprzerwanie - płynął przez 27 kilometrów, co dało łącznie ponad tysiąc długości 25-metrowego basenu. W trakcie pokonywania dystansu można było zrobić jedynie 15-minutową przerwę.



Reprezentant Szkoły Policji zajął w rywalizacji 2. miejsce. To jednocześnie najlepszy wynik wśród policjantów-pływaków w północnej Polsce, którzy wzięli udział w zawodach.