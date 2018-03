Grupa oszustów działających metodą „na policjanta” rozbita przez wałbrzyskich kryminalnych Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się działania operacyjne funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, którzy przez kilka tygodni pracowali nad sprawą oszustwa na tzw. „policjanta”. Dzięki wykonanym czynnościom mundurowi zatrzymali 5 osób, w tym 50-letniego wałbrzyszanina, który zorganizował cały proceder. Decyzją sądu mężczyzna trafił już do aresztu na najbliższe 3 miesiące.

Do wyłudzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych doszło w Wałbrzychu 27 lutego tego roku. Wtedy to do starszej kobiety zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie słuchawki podała się za policjanta i przekonała wałbrzyszankę, że walczy ze zorganizowaną grupą przestępczą i dla bezpieczeństwa należy zabezpieczyć jej pieniądze. Przestraszona mieszkanka Wałbrzycha wpłaciła oszustowi 40 tysięcy złotych.



Zgłoszona sprawa niezwłocznie trafiła do realizacji przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tego samego dnia zatrzymana została pierwsza osoba. To 54-letni wałbrzyszanin, na konto którego wpłynęły pieniądze. Przy mężczyźnie mundurowi zabezpieczyli 4 telefony komórkowe oraz dwa komputery.

Prowadząc dalsze działania operacyjne i realizując informacje własne „kryminalni” zatrzymali na terenie Wałbrzycha i Świdnicy kolejne 4 osoby, które miały bezpośredni związek ze zdarzeniem i czerpały korzyści z powyższego procederu. Wśród zatrzymanych był m.in. 50-letni wałbrzyszanin. To on stworzył siatkę tzw. „słupów”, którzy zakładali na siebie fikcyjne konta bankowe, po to aby zmylić policjantów i zatrzeć ślady. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny mundurowi ujawnili i zabezpieczyli kilkanaście telefonów wraz z kartami sim, umowy założenia kont bankowych na różne nazwiska, 3 podrobione dowody osobiste, przerobione prawo jazdy, komputery, nośniki pamięci, karty bankomatowe wydane na różne nazwiska oraz 200 opakowań markowych perfum, co do których istnieje podejrzenie, iż mogą pochodzić z przestępstwa.

Wałbrzyscy funkcjonariusze kontynuując szeroko zakrojone działania zatrzymali także kolejnych tzw. „słupów”. To 50-letni mieszkaniec Świdnicy, 33-letni wałbrzyszanin oraz 21-letni mieszkaniec naszego miasta. Przy ostatnim z mężczyzn policjanci ujawnili dodatkowo niewielkie ilości narkotyków w postaci amfetaminy.

Wszystkim zatrzymanym za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do 50-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.



(KWP we Wrocławiu / kp)