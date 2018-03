Policjanci pomogli wrócić 69-letniemu mężczyźnie do domu Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Złotoryjscy policjanci pomogli 69-latkowi, który pieszo udał się w kilkudziesięciokilometrową podróż. Po pokonaniu połowy trasy poprosił o pomoc właściciela sklepu, który w porę zorientował się, że mężczyzna może mieć problemy z pamięcią. O sprawie poinformował funkcjonariuszy, którzy pomogli 69-latkowi i przetransportowali go do jego miejsca zamieszkania.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi został poinformowany o tym zdarzeniu około godziny 17.00. Właściciel sklepu w jednej z miejscowości na terenie gminy Zagrodno zgłosił, że do jego punktu przyszedł starszy mężczyzna, który idzie pieszo do oddalonej o 15 kilometrów Złotoryi. Z wagi na to, że istniało duże prawdopodobieństwo, że mężczyzna może mieć problemy z pamięcią, a na dworze robiło się już ciemno i padał deszcz, na miejsce natychmiast został wysłany patrol.

Na miejscu policjanci zastali 69-letniego mieszkańca gminy Bolesławiec, który wcześnie rano wybrał się pieszo w podróż do oddalonej od jego miejsca zamieszkania o 30 km Złotoryi. Po pokonaniu połowy trasy, około godziny 17, wszedł do sklepu i poprosił sprzedawcę o picie. Właściciel sklepu miał podejrzenia, że mężczyzna ten może mieć problemy z pamięcią, dlatego postanowił o wszystkim poinformować miejscową jednostkę policji. Funkcjonariusze ustalili, gdzie i z kim mieszka 69-latek. Przewieźli go do domu i przekazali pod opiekę bratu. Dzięki właściwej reakcji właściciela sklepu i natychmiastowym działaniom policjantów udało się uchronić 69-latka przed sytuacją zagrażającą jego zdrowiu lub życiu. Przy niskiej temperaturze, zapadającym zmroku i opadach deszczu ta wycieczka mogłaby nie mieć dla mężczyzny szczęśliwego zakończenia.

Mając na uwadze powyższą sytuację, apelujemy do rodzin osób cierpiących na zaniki pamięci o otoczenie najbliższych szczególną uwagą. Nie pozostawiajmy takich osób bez opieki nawet na małą chwilę. Natomiast jeśli napotkamy na swojej drodze osoby, których zachowanie, wiek lub wygląd mogą wskazywać, że potrzebują pomocy poinformujmy o tym Policję. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 997 lub 112 a odpowiednie służby zweryfikują zgłoszenie i udzielą pomocy.

(KWP we Wrocławiu / kp)