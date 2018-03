Doceń siebie i zapnij pasy. Dbaj o swoje bezpieczeństwo Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Stosowanie pasów bezpieczeństwa może ocalić życie Twoje i Twoich najbliższych. W czwartek (15 marca) w całym Województwie Lubuskim policjanci prowadzą działania pn. „Pasy”, w trakcie których kontrolują obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa, zarówno przez kierujących jak i pasażerów. Ważnym elementem kontroli jest sprawdzenie sposobu przewożenia dzieci, czy podróżują w przystosowanych do tego urządzeniach, fotelikach lub na podkładkach.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo – zapnij pasy. To hasło najlepiej oddaje sens trwających w czwartek (15 marca) działań całej Lubuskiej Policji. Stosowanie pasów jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszego oraz przewożonych przez nas osób. Nawet przy niewielkiej prędkości 7-10 km/h szarpnięcie przy gwałtownym zatrzymaniu pojazdu jest tak silne, że nie damy rady sami utrzymać się w miejscu. Wielokrotnie przy okazji różnych spotkań czy festynów, na których obecni są policyjni profilaktycy jest możliwość wypróbowania tego na symulatorze zderzeń. Większość osób prędkość symulatora, która wynosi 7-10 km/h poprzez siłę „szarpnięcia” ocenia na 50-70 km/h.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa jest istotne w takim samym stopniu dla pasażerów. Wiele osób podróżujących z tyłu nie stosuje się do tego obowiązku. W przypadku gwałtownego hamowania siła bezwładności spowoduje, że uderzą w siedzenia przed nimi, mogąc zrobić krzywdę sobie oraz osobom siedzącymi z przodu. Ważnym punktem akcji „Pasy” jest również kontrola przewożenia dzieci. Policjanci sprawdzają czy podróżują one bezpiecznie w urządzeniach do tego przeznaczonych. Przewożenie ich w pojeździe w samych pasach (bez fotelika lub podstawki) może skutkować w przypadku zdarzenia drogowego kalectwem lub śmiercią.

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy między innymi:

- osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,

- kobiety o widocznej ciąży,

- kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera,

- funkcjonariuszy podczas przewożenia osoby zatrzymanej.

Przy przewożeniu dziecka w pojeździe istotne jest kryterium wzrostu – 150cm. Jeśli dziecko jest niższe powinno być przewożone w przystosowanym do tego urządzeniu jak fotelik czy podstawka, które spełniają normy. Urządzenia powinny być stosowane według wzrost oraz masa ciała dziecka (wartości podawane są na urządzeniach przez producenta). Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której dziecko osiągnęło wzrost 135 cm, a jego masa nie pozwala na przewożenie go w takich urządzeniach.

Źródło: sierż. szt. Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie