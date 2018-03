Policjanci zatrzymali dilerów i przejęli narkotyki Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kłobuccy kryminalni, wspólnie z policjantami z wydziału do walki z przestępczością narkotykową katowickiej komendy wojewódzkiej, zatrzymali 6 osób w wieku od 22 do 34 lat, związanych z handlem narkotykami. Podczas przeprowadzonej akcji mundurowi przejęli amfetaminę, marihuanę i tabletki extasy, z których można było przygotować łącznie ponad 3600 „działek” dilerskich. Działania stróżów prawa były prowadzone na terenie trzech województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego.

Kłobuccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wpadli na trop grupy osób, które mogły posiadać i rozprowadzać duże ilości substancji psychoaktywnych. Przypuszczenia śledczych potwierdziły się w minioną niedzielę, kiedy to kryminalni wkroczyli do akcji. Podczas zaplanowanych działań, śledczy w różnych miejscach zatrzymali 6 osób w wieku od 22 do 34 lat związanych z handlem narkotykami. Podczas przeprowadzonej akcji mundurowi przejęli amfetaminę, marihuanę i tabletki extasy, z których można było przygotować łącznie ponad 3600 „działek” dilerskich. Przy jednym z zatrzymanych policjanci znaleźli również pieniądze w łącznej kwocie ponad 16 tys. zł.

W działaniach, prowadzonych jednocześnie w trzech województwach: śląskim, łódzkim i opolskim, udział wzięło ponad 30 kłobuckich policjantów, którzy byli wspomagani przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mundurowych z KPP w Oleśnie i KP w Praszce (woj. opolskie). Ponadto w akcji brali udział przewodnicy psów szkolonych do wykrywania narkotyków ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

W zatrzymaniach, prowadzonych na terenie jednej z miejscowości w powiecie oleskim, udział wzięli policjanci z katowickiego oddziału antyterrorystycznego.

Zarzuty w sprawie posiadania i handlu narkotykami usłyszało łącznie 5 osób. Na wniosek kłobuckich śledczych oraz częstochowskiego prokuratora, sąd aresztował dwoje z nich.

Nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową w Częstochowie sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań.

(KWP w Katowicach / kp)