Zagubiła się z 9-letnim synem w lesie. Kobiecie drogę wskazał dyżurny Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dyżurny Komisariatu Policji I w Wałbrzychu pomógł odnaleźć drogę zagubionej kobiecie, która z 9-letnim synem wybrała się na długi spacer w rejon Książańskiego Parku Krajobrazowego i nie zdążyła wrócić przed zmrokiem. Dzięki instrukcjom policjanta przestraszona i wyziębiona wałbrzyszanka wraz ze swoim dzieckiem ostatecznie trafiła na funkcjonariuszy prewencji, którzy zostali skierowani do poszukiwań. Na szczęście obojgu nic poważnego się nie stało. Policjanci odwieźli zagubione osoby do miejsca zamieszkania.

Do zdarzenia doszło 13 marca br. po godzinie 18.00, kiedy zapadł już zmrok, a temperatura powietrza spadła do kilku stopni Celsjusza. To właśnie wtedy dyżurny Komisariatu Policji I w Wałbrzychu odebrał telefon od zdenerwowanej 48-letniej kobiety. Wałbrzyszanka zagubiła się ze swoim małoletnim synem w lesie i nie wiedziała jak trafić do drogi głównej.

Dyżurny niezwłocznie wysłał na ul. Książańską w Wałbrzychu patrol prewencji z pierwszego komisariatu. Funkcjonariusze prowadzili poszukiwania w głębi lasu, udając się w kierunku Starego Książa, natomiast dyżurny cały czas telefonicznie rozmawiał ze zgłaszającą.

Po kilkunastu minutach wspólnych działań mundurowi natrafili ostatecznie na wystraszoną i wyziębioną kobietę z dzieckiem. Na szczęście obojgu nic poważnego się nie stało. Policjanci odwieźli zagubione osoby do miejsca zamieszkania.

(KWP we Wrocławiu / kp)